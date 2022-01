The WItcher 2: una seconda stagione più epica e appassionante

Condividi

The Witcher, serie TV fantasy tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski, aveva già stupito con la sua prima stagione, un’opera comunque acerba e con diversi margini di miglioramento. La seconda stagione, approdata su Netflix lo scorso 20 dicembre, colma molte delle lacune dell’edizione precedente, confezionando un’avventura epica e divertente.

The Witcher Stagione 2 vi piacerà molto più della prima stagione perché è anzitutto un racconto più lineare e meno intricato dei precedenti 8 episodi. Inoltre sviluppa in maniera più dignitosa tutti i personaggi principali, che nella Season 1 non avevano ricevuto un trattamento egualitario. Protagonista assoluta è la principessa Ciri (Freya Allan), finalmente più centrale nel racconto.

The Witcher 2 mette in campo, soprattutto, una regia molto migliore e un parco di effetti speciali di gran lunga superiori a The Witcher 1, raggiungendo in alcuni momenti un livello di dettaglio degno delle migliori produzioni cinematografiche e televisive. Siamo ancora lontani dalle meraviglie di Game of Thrones, ma la strada intrapresa dalla serie fantasy di Netflix è indubbiamente quella giusta e i fan possono dormire sogni tranquilli per il futuro.

