The Voice Senior 2025, la semifinale stasera 4 aprile: anticipazioni e regolamento

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 4 aprile, appuntamento con la semifinale di 'The voice senior' alle 21.30 su Rai 1. Il talent show condotto da Antonella Clerici – che premia le più belle voci over 60 del Paese – è a un passo dalla finale. Ecco le anticipazioni di stasera. Terminate tutte le sessioni di 'Blind auditions', le tradizionali 'audizioni al buio', per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il temuto 'Knockout', la Semifinale di 'The Voice Senior'. Nella scorsa puntata, infatti, i coach (Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa) hanno già dovuto eliminare alcuni componenti dei rispettivi team e ora si presentano all’appuntamento della semifinale con 6 cantanti ciascuno. Si riaccende così la sfida: durante questa puntata ciascun concorrente avrà l’ultima possibilità di esibirsi e di convincere il proprio giudice a far parte del team di 3 cantanti che si esibirà nella finale, in onda venerdì 11 aprile, nella quale sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare il vincitore della quinta edizione di 'The Voice Senior'. —[email protected] (Web Info)

