The Kolors a Sanremo e Stash senza chitarra: c’è un motivo

(Adnkronos) – The Kolors a Sanremo 2025 con la canzone Tu con chi fai l'amore, che si candida a diventare un 'tormentone'. Rispetto al passato, nella formazione c'è una novità come evidenzia Stash a La volta buona. "Posso salire sul palco dell'Ariston senza la chitarra", dice il cantante, che svela il motivo della scelta. "Ho perso 16 chili, non devo coprirmi!", spiega il frontman. A Sanremo, dice, la cosa più complicata è dormire: "Non si riesce molto, anche se ci si porta da casa il cuscino come ho fatto io". L'anno prossimo ci sarà un rimedio ulteriore? "Non credo saremo qui anche l'anno prossimo, non siamo i Matia Bazar…". —[email protected] (Web Info)

