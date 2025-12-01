The Good Farmer Award, Quirini (Quira): “La zootecnia sostenibile è l’unica possibile. Viviamo

0 minuto di lettura

“Siamo pastori da marzo a dicembre, transumando dalla Valle Sturla alle vette della Val d’ Aveto fino a 1500 metri”, racconta Luca Quirini, fondatore dell’Azienda Agricola Quira, premiato al The Good Farmer Award. Quirini alleva bovini di razza cabannina, autoctona ligure, “cresciuti al pascolo a sola erba e, d’inverno, con fieno biologico del territorio”. Sul modello scelto: “Oggi non è più possibile fare zootecnia in modo non sostenibile: l’intensivo non regge più economicamente. La nostra è una scelta etica ma anche un modello che dà benessere agli animali, al territorio e garantisce continuità al mestiere”.

