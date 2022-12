“The Beauty”, nuovo singolo di Neja in omaggio e in supporto al progetto SOS Villaggio dei Bambini

Condividi

È disponibile in digitale e in radio

“The Beauty”,

nuovo singolo in omaggio e in supporto al progetto

SOS Villaggio dei Bambini,

parte del network SOS Children’s Villages, la più grande organizzazione a livello mondiale impegnata in programmi di accoglienza e di sostegno familiare verso i bambini:

“Nessun bambino nasce per crescere solo”.

È disponibile in digitale e in radio “The Beauty” (etichetta Keep Hold Srl & Starpoint International Srl, distribuzione The Orchard – Sony Music Group), il nuovo singolo di Neja in omaggio e in supporto al progetto SOS Villaggio dei Bambini, parte del network di SOS Children’s Villages, la più grande Organizzazione a livello mondiale impegnata da oltre 70 anni affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, sostenendo la crescita di ogni bambino in un ambiente familiare e aiutandolo a costruire il suo futuro.

ASCOLTA BRANO

“Nessun bambino nasce per crescere solo”, lo slogan dell’Organizzazione, che Neja ha sposato appieno: “L’argomento mi sta molto a cuore – spiega l’artista – sono entusiasta di poter dare il mio supporto ad un progetto che abbia come obiettivo l’accoglienza e il sostegno familiare verso i bambini che purtroppo hanno avuto la sfortuna di nasce e crescere da soli. Questo è un brano pop, che si avvale del Coro Mariele Ventre di Ragusa (diretto da Giovanna Guastella) e racconta proprio di un bambino che, da una situazione disagiata di non ascolto e non amore, viene accolto e aiutato a sviluppare un futuro migliore”.

SOS Children’s Villages lavora in 138 Paesi e territori (presente in 6 Regioni in Italia) con i bambini e le famiglie vulnerabili e a rischio di disgregazione in ottica preventiva, per creare un ambiente favorevole alla crescita dei bambini e ragazzi. Nel mondo 663 milioni di minorenni sono in condizioni di povertà (1,3 mln in Italia), 153 mln sono orfani di un genitore, 34 mln in fuga da guerre, e 1 su 5 non ha accesso all’istruzione.

Gli obiettivi del progetto sono: accoglienza e protezione di bambini che non hanno le cure di una famiglia affinché ricevano sostegno e protezione, siano accompagnati nella crescita e possano costruirsi un futuro migliore. Autonomia dei ragazzi che escono dai programmi attraverso percorsi personalizzati volti a rafforzare le loro capacità, accompagnandoli nella transizione alla vita indipendente. Sostegno familiare: l’obiettivo prioritario è che ogni bambino possa vivere con la famiglia di origine. Quando ciò non può avvenire, il progetto promuove servizi di sostegno familiare, creando spazi a misura di bambino, assicuriamo sostegno psicologico e sociale. Educazione e salute: attraverso la gestione di asili e scuole in comunità in cui mancano le infrastrutture scolastiche e il supporto nel miglioramento delle strutture e dei servizi medici affinché ogni bambino riceva l’assistenza sanitaria di base.

Attraverso questo lavoro, l’Organizzazione contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), creati e promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per il futuro dello sviluppo globale, validi per il periodo 2015-2030: “Sconfiggere la povertà”, “Istruzione di qualità”, “Lavoro dignitoso e crescita economica”, “Imprese, innovazione e infrastrutture”, “Ridurre le disuguaglianze”, “Pace, giustizia e istituzioni solide”.

La Produzione artistica del brano, scritto da G. D’Agostino – A. Cacciola, è di Andrea Fresu. Alle chitarre Osvaldo Lo Iacono. Special thanks to: Coro Mariele Ventre diretto da Giovanna Guastella. Management Gianfaby Production.

INSTAGRAM Neja https://instagram.com/neja.official?igshid=YmMyMTA2M2Y=