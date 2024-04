2 minuto di lettura

Un sabato sera nel segno delle canzoni dei Beatles: SABATO 6 APRILE 2024 (ore 21.00) la musica dei Fab Four sarà al centro di una serata-evento sul palco del PIT di Napoli, l’Arts & Music Place partenopeo di via Roberto Murolo 34 (traversa di via Consalvo – quartiere Fuorigrotta | Napoli).





Il giornalista e storyteller Michelangelo Iossa (voce e chitarra acustica) sarà protagonista di una presentazione – in musica e parole – che trae origine dalle pagine del suo libro “LOVE – Le canzoni d’Amore dei Beatles” (Graus Edizioni).



Quella dei Beatles è un’autentica storia d’Amore con il mondo intero. Dal loro singolo d’esordio ‘Love Me Do’ del 1962 al colossale collage sonoro ‘Love’ degli anni Duemila, i Beatles hanno cantato l’Amore, ne hanno perlustrato le profondità, riproponendole al loro pubblico con disinvoltura e intelligenza. I loro testi sono riusciti ad entrare nei cuori, nelle sensibilità e nelle menti di milioni di ascoltatori, frantumando barriere sociali, linguistiche, culturali e geografiche. Michelangelo Iossa – che recentemente ha firmato con Franco Dassisti il volume “Swinging 60s” (Hoepli Editore) – proporrà un viaggio immersivo nella poetica amorosa beatlesiana attraverso i brani più amati dei Fab Four: d’altronde “la Terra è un pianeta ricoperto per tre quarti dalle acque dei mari e per un quarto dai dischi dei Beatles!”.



Sarà possibile acquistare il libro di Michelangelo Iossa “LOVE – Le canzoni d’Amore dei Beatles”, proposto ad un prezzo promozionale in esclusiva per il pubblico del PIT.

A fine serata l’autore sarà disponibile per un meet-and-greet, per confrontarsi con appassionati e lettori e per firmare le copie acquistate. Michelangelo Iossa, giornalista e scrittore, è tra i più autorevoli biografi italiani dei Beatles, a cui ha dedicato otto differenti libri, pubblicati tra il 2003 e il 2024, e ha ricevuto il Premio per l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2004. Collabora da oltre trent’anni con alcune delle più importanti testate italiane. Contributor del Corriere del Mezzogiorno – Corriere della Sera e di altri periodici del gruppo-RCS, ha firmato reportage, special radiofonici e televisivi. Dal 1999 è docente presso l’Università degli Studi ‘Suor Orsola Benincasa’ di Napoli.

Iossa ha firmato libri su icone della musica italiana e internazionale, da John Lennon a Pino Daniele, da Michael Jackson a Rino Gaetano, e anche un volume sulle musiche della saga cinematografica di James Bond. INFO e PRENOTAZIONI [email protected]



WhatsApp = 338 200 0891





