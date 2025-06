Tette e culo in mostra per combattere il patriarcato: il regno dell’ipocrisia

1 minuto di lettura

Nel dibattito contemporaneo sui diritti delle donne e sulla parità di genere, un’immagine sempre più diffusa è quella di corpi femminili esposti, spesso accompagnati da messaggi di emancipazione. Tra bikini sgambati, scollature audaci e pose sensuali, la narrazione è chiara: “Il mio corpo, la mia scelta”. Ma fino a che punto questa esposizione è davvero una forma di liberazione e non piuttosto un’altra trappola della cultura woke?

Per alcune femministe contemporanee, mostrare il proprio corpo è un atto politico. Un modo per rivendicare il diritto all’autodeterminazione, per liberarsi dal pudore imposto e per risignificare il proprio rapporto con il corpo. In questa visione, la nudità è rottura delle regole e provocazione utile a far riflettere.

Tuttavia, il confine tra provocazione consapevole e riproduzione degli stereotipi patriarcali è sottile. In un sistema in cui il corpo femminile è da sempre oggetto di consumo e desiderio, quanto è davvero rivoluzionario adeguarsi ai canoni estetici dominanti per poi esibirli?

Il mercato del femminismo

Non si può ignorare che molte di queste immagini circolano in contesti fortemente commerciali: Instagram, TikTok, OnlyFans. Spazi dove il corpo genera attenzione, click e guadagno. E dove la sensualità è moneta di scambio, spesso più redditizia del pensiero critico.

Il femminismo, in questi casi, rischia di diventare un’etichetta conveniente, un hashtag da usare per giustificare comportamenti che non mettono in discussione le dinamiche di potere, ma le sfruttano. Si parla di empowerment, ma chi è davvero potenziato? Le donne che usano il sistema o il sistema stesso che continua a mercificare?

Ipocrisia o paradosso?

Non si tratta di giudicare le scelte individuali, ma di chiedersi se alcune narrazioni siano davvero emancipatorie o semplicemente mimetizzate. È ipocrisia parlare di lotta al patriarcato usando gli stessi strumenti che quel patriarcato ha affinato per secoli? O è un paradosso inevitabile del vivere in una società ancora profondamente maschilista?

La libertà delle donne non dovrebbe mai essere messa in discussione. Ma ciò che merita analisi è l’ambiente in cui quella libertà viene esercitata, i codici che la regolano, i messaggi che trasmette. Mostrare “tette e culo” può essere una scelta, ma se diventa l’unico modo per essere visibili, desiderabili o ascoltate, allora forse la rivoluzione è ancora molto lontana.

