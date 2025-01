Tesseramento Azione Campania: superate le 6500 adesioni

1 minuto di lettura

Il Commissario regionale, Luigi Bosco: “superate le 6500 adesioni al partito in Campania, pronti per un’avvincente fase congressuale”.

Accogliamo con entusiasmo i dati del tesseramento di Azione in Campania, oltre 6500 sottoscrizioni ed una sempre più nutrita platea di amministratori che hanno scelto convintamente di sposare il progetto di Carlo Calenda. Questi numeri sono il frutto di un lavoro intenso e ben radicato sul territorio, che parte già dalle ultime elezioni europee, dove in Provincia di Napoli abbiamo addirittura sfiorato la soglia del 5%; un risultato alimentato dai quattro consiglieri regionali, dagli oltre cento amministratori dell’area metropolitana di Napoli, dalle decine di consiglieri delle altre quattro province e dall’intera classe dirigente campana, cui va il più sentito ringraziamento per la serietà e per l’impegno profuso. Ci prepariamo, così, a vivere con slancio e spirito di confronto costruttivo l’imminente fase congressuale, con l’auspicio di dare quanto prima alla dirigenza campana un assetto più stabile e strutturato, condizione necessaria ed indefettibile per affrontare le importanti sfide politiche che sono alle porte, su tutte le elezioni regionali del prossimo autunno.

Luigi Bosco

Commissario Regionale Azione Campania

