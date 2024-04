1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il produttore statunitense di veicoli elettrici Tesla ha in programma di svelare la tanto promessa auto a guida autonoma "Robotaxi" l'8 agosto, ha annunciato venerdì il capo di Tesla Elon Musk. Musk, l'imprenditore miliardario, non ha fornito ulteriori dettagli nel suo brevissimo post sulla piattaforma di social media X, ex Twitter, di cui è proprietario. Secondo le dichiarazioni precedenti, il veicolo autonomo sarà basato su una nuova piattaforma tecnica destinata a rendere la produzione più efficiente ed economica. Musk promette da anni che le Tesla si guideranno autonomamente e che questo cambierà radicalmente il valore delle auto e il modello di business. Finora, la cosiddetta tecnologia "Autopilot" delle auto elettriche di Tesla è solo un sistema di assistenza alla guida che richiede il controllo e l'intervento di un uomo al volante. Altre aziende hanno già lanciato veicoli taxi a guida autonoma, tra cui la controllata di Google Waymo. Ma Musk ha insistito sul fatto che il taxi a guida autonoma di Tesla utilizzerà solo telecamere, e non i più costosi radar laser, per scansionare l'ambiente circostante e guidare il veicolo. Questo approccio di Tesla è controverso tra gli esperti. In passato si sono verificati incidenti dopo che le telecamere dell'Autopilot di Tesla sono state abbagliate dal sole e i conducenti si sono affidati troppo alla tecnologia. —[email protected] (Web Info)

