Terzigno, passeggiata con la luna piena, yoga e musica all’aperto

0 minuto di lettura

Condividi

Il Vesuvio farà da scenografia alla passeggiata serale organizzata da Terzigno Verde che prevede attività di meditazione all’aperto e musica acustica dal vivo.

Domenica 21 Luglio 2024, alle ore 21, appuntamento a Terzigno, nel cosiddetto “Bosco Lavarella”, per l’attività di meditazione con luna piena arricchita da una performance musicale dal vivo e da un aperitivo organizzata dall’associazione ambientale Terzigno Verde.

Il punto di incontro sarà in prossimità della pizzeria “Il Rifugio” in Via Zabatta a Terzigno: una volta parcheggiata l’auto in Via Avini II Tratto, si percorrerà a piedi un suggestivo e breve percorso, adatto a tutti, che condurrà a uno spazio dove si terranno le attività in programma.

Si consiglia ai partecipanti di venire muniti di zaino con un tappetino o un telo mare. Consigliata anche una piccola torcia (va bene anche quella del telefonino, in tal caso ricordarsi di metterlo in carica).

Per partecipare, è necessario prenotare ai numeri 3934577654 (Francesco) o 3421976757 (Rosaria) anche attraverso WhatsApp.

Per ulteriori aggiornamenti sull’evento, si consiglia di seguire Terzigno Verde attraverso i canali social dell’associazione (Facebook e Instagram).

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.