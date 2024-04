0 minuto di lettura

(Adnkronos) – E' stato valutato nelle potenziali azioni di 'lupi solitari' il rischio principale in Italia dal Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con i vertici delle forze di polizia nazionali e dell'intelligence. La riunione è stata convocata per fare il punto sulla sicurezza all'indomani dell'attacco dell'Iran a Israele. A quanto fanno sapere fonti del Viminale, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dato mandato alle forze dell’ordine di rafforzare tutte le attività di prevenzione coordinandosi con l’intelligence. Oggi al Cnosp, inoltre, sottolineano le stesse fonti, c’è stato un proficuo aggiornamento sui profili di rischio rispetto ai possibili riflessi in Italia delle tensioni internazionali. Attenzione anche sui flussi migratori irregolari per intercettare soggetti potenzialmente pericolosi. In questa direzione c’è stata una proficua valutazione sulla riattivazione dei controlli alla frontiera est che permangono in vigore.

Mercoledì a quanto si apprende Piantedosi sarà a Tunisi con il presidente Giorgia Meloni dove il titolare del Viminale avrà un bilaterale con il suo omologo. Presto ci sarà poi un incontro a Roma anche con il collega libico. —[email protected] (Web Info)

