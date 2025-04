Terrorismo, Crosetto: “Musk parla di attentati in Europa? Non so cosa volesse dire”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Mi auguro che la previsione di Musk sull'Europa sia sbagliata". E' quanto ha detto oggi, sabato 5 aprile, il ministro della Difesa Guido Crosetto, commentando le dichiarazioni dell'imprenditore e politico al congresso delle Lega. "Non ho capito cosa intendesse dire Elon Musk quando parlava di possibili attentati in Europa" aggiunge parlando nel corso del programma 'In altre parole' su La7. "Gli attacchi sono normalmente legati all'estremismo islamico e sono una mia grande preoccupazione. Ma gli attori in quella zona del mondo che stanno combattendo sono Stati Uniti e Israele" sottolinea. "Se lo giudichi come imprenditore e visione, Elon Musk è unico" aggiunge Crosetto. "Non tanto in politica, dove sta facendo male al Musk imprenditore: abbiamo visto le vendite Tesla in Europa. Ma c'è un tema in cui è stato visionario: ha il monopolio dello spazio, ha messo satelliti a bassa quota per guidare le sue auto. Non c'è nessuno che gli può fare concorrenza nel breve periodo". —[email protected] (Web Info)

