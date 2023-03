Terremoto, scossa di magnitudo 4.6 in provincia di Campobasso

Condividi

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata ieri sera, alle 23.52, in provincia di Campobasso, ma è stata avvertita chiaramente anche in Abruzzo, Puglia e Campania. Il sisma, secondo l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto come epicentro il comune di Montagano (Cb) e un ipocentro a 23 km di profondità. Nei giorni precedenti, in provincia di Campobasso, c’erano state diverse scosse, di lieve entità.

Tanta la paura tra gli abitanti che si sono riversati in strada, ma al momento secondo la Protezione civile e i vigili del fuoco non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Disposta per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Campobasso, Montagano e in diversi altri comuni.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio ( Istat ).

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Montagano CB 2 1086 1086 Ripalimosani CB 4 3114 4200 Limosano CB 4 768 4968 Sant’Angelo Limosano CB 6 352 5320 Matrice CB 7 1115 6435 Petrella Tifernina CB 7 1170 7605 Castropignano CB 7 947 8552 Oratino CB 8 1641 10193 Fossalto CB 9 1345 11538 San Biase CB 9 189 11727 Campobasso CB 10 49431 61158 Castellino del Biferno CB 10 545 61703 Campolieto CB 10 839 62542 Torella del Sannio CB 10 795 63337 Lucito CB 10 696 64033 San Giovanni in Galdo CB 11 580 64613 Pietracupa CB 11 215 64828 Casalciprano CB 12 564 65392 Busso CB 12 1273 66665 Molise CB 13 167 66832 Toro CB 13 1391 68223 Ferrazzano CB 13 3344 71567 Campodipietra CB 13 2570 74137 Castelbottaccio CB 13 312 74449 Morrone del Sannio CB 13 587 75036 Ripabottoni CB 14 514 75550 Monacilioni CB 14 523 76073 Mirabello Sannitico CB 15 2180 78253 Baranello CB 15 2673 80926 Lupara CB 15 505 81431 Duronia CB 16 405 81836 Civitacampomarano CB 16 417 82253 Salcito CB 16 683 82936 Sant’Elena Sannita IS 16 275 83211 Frosolone IS 17 3170 86381 Bagnoli del Trigno IS 17 735 87116 Provvidenti CB 17 119 87235 Gildone CB 17 809 88044 Spinete CB 17 1320 89364 Trivento CB 17 4730 94094 Vinchiaturo CB 17 3324 97418 Colle d’Anchise CB 18 807 98225 Jelsi CB 19 1781 100006 Sant’Elia a Pianisi CB 19 1818 101824 Casacalenda CB 20 2135 103959

