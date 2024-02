Condividi

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.5, è stata registrata dall'Ingv alle 12.49 a 5 km da Marradi, comune in provincia di Firenze. Il sisma è avvenuto a una profondità di 4,7 km. "Sono in contatto con il sindaco di Marradi e gli altri comuni del Mugello. Le persone sono uscite in strada per la scossa di 3.5 ML ma al momento non ci sono segnalazioni di criticità, proseguiamo comunque con le verifiche". Così in un post su Facebook il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. —[email protected] (Web Info)