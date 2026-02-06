6 Febbraio 2026

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Terremoto oggi in Calabria, scossa di 3.6: avvertita a Catanzaro

Redazione 0 minuto di lettura
Condividi

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 della scala Richter è stata registrata oggi, venerdì 6 febbraio, alle 19.33 in Calabria, con epicentro a 4 chilometri da Serrastretta, in provincia di Catanzaro, a una profondità di 8 chilometri.  

Il terremoto è stato rilevato dai sismografi della Sala Sismica Ingv di Roma. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

Italia-Israele a’rischio altissimo’: Udine blindata per la partita di qualificazione ai Mondiali

Redazione

Sanremo 2025, Baudo e l’omaggio di Conti: “Sono molto contento”

Redazione

Salute: dispositivi medici, in Italia idrogel innovativo che aiuta a perdere peso

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *