Terremoto in Myanmar, serie di scosse sismiche: la più forte di magnitudo 4.8

(Adnkronos) – Una serie di scosse sismiche ha colpito il Myanmar, che il 28 marzo era stato duramente colpito dal terremoto di magnitudo 7.7 che ha causato 3.798 morti. L'ultimo sciame sismico ha causato una serie di scosse di magnitudo variabile, ''la più forte di magnitudo 4.8 è stata registrata a una profondità di 10 chilometri'', come rende noto l'Unità di monitoraggio dei terremoti del Dipartimento meteorologico thailandese. ''L'epicentro è stato in Myanmar, vicino al confine con la Thailandia . Diverse altre scosse sono state registrate nella stessa area dalle prime ore del mattino fino a metà mattina, con magnitudo compresa tra 1.9 e 3.0", ha dichiarato il dipartimento in una nota. —internazionale/[email protected] (Web Info)

