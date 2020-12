Terremoto in Croazia: magnitudo 6.4, paura anche in Italia

Condividi

Nella mattinata di martedì 29 dicembre, intorno alle 12.19, il Centro sismologico euro-mediterraneo (Emsc – Euro-Mediterranean Seismological Center) ha registrato un terremoto di magnitudo 6.4 con epicentro individuato nella zona di Petrinja, in Croazia, a qualche decina di chilometri dalla capitale Zagabria. La scossa è stata registrata anche dalla sala sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a una profondità di circa 10 km.

La forte scossa, durata per alcune decine di secondi, nonostante l’epicentro fosse lontano è stata avvertita distintamente in molte parti d’Italia, soprattutto nel nord-est ma anche ad esempio in Emilia-Romagna. Al momento in Italia non sono riportati danni o conseguenze a cose o persone, mentre dalla Croazia arrivano notizie di edifici crollati e caduta di calcinacci.

Tra i paesi dove la terra ha tremato, oltre alla Croazia, si segnalano anche Bosnia Erzegovina, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Montenegro, Romania, Slovacchia, Slovenia, Serbia e Austria.

