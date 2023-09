Terremoto di magnitudo Md 3.2 zona Campi Flegrei

Condividi

Scossa di terremoto oggi, martedì 26 settembre, a Napoli nell’area dei Campi Flegrei. Tanta paura e gente in strada sin dalle 5.06, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ma non sono stati segnalati danni. Lo sciame sismico ha registrato l’evento maggiore registrato alle 9.10 di magnitudo 3.2. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, si legge in una nota, si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.

Un terremoto di magnitudo Md 3.2 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il

26-09-2023 07:10:29 (UTC) 2 ore, 28 minuti fa

26-09-2023 09:10:29 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8040, 14.1070 ad una profondità di 3 km.

Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione Rivista

Rev200 Md 3.2 2023-09-26

07:10:29 40.8042 14.1067 3 2023-09-26

07:41:23 Sala Operativa INGV-OV (Napoli) 121472921 Localizzazione e magnitudo preferite finora.