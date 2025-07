Terremoto Campi Flegrei, scossa 2.1: iniziato sciame sismico

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ancora un terremoto ai Campi Flegrei, Napoli, dove è stata registrata oggi una nuova scossa bradisismica nell'area. Secondo l'Ingv, alle ore 15.12, un evento sismico di magnitudo 2.1, a una profondità di tre chilometri, si è verificato in località Monte Nuovo, nelle vicinanze di Bacoli. Sulla pagina Facebook del Comune di Pozzuoli si legge: "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.1 ± 0.3 localizzato in località Monte Nuovo. Il sisma si è prodotto alle 15:12 ora locale (Utc 13:12) del 15/07/2025, alla profondità di 2.7 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400 Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – Ingv (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei", si chiude la comunicazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

