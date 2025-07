Terra dei fuochi, rafforzati i controlli contro roghi e sversamenti di rifiuti

38 le pattuglie impegnate in un’operazione interforze tra Napoli e Caserta

Sono stati intensificati, nelle aree delle province di Napoli e Caserta che ricadono nella “Terra dei fuochi”, i servizi di controllo del territorio per prevenire e contrastare l’abbandono e i roghi di rifiuti. Il potenziamento delle attività di presidio del territorio è stato deciso dai prefetti dei due capoluoghi, anche in relazione ai maggiori rischi di combustione legati alle alte temperature.

In tale ambito è stata inoltre effettuata una nuova operazione interforze per il contrasto al fenomeno, che ha portato complessivamente alla denuncia 14 persone, al sequestro di 9 mezzi di trasporto e di 2 attività, oltre all’irrogazione di sanzioni amministrative per 24mila euro.

L’attività ha visto l’impiego di 38 pattuglie tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito insieme a Polizia metropolitana e locale, che hanno operato anche con il supporto di droni per realizzare ricognizioni più efficaci delle aree sottoposte a controllo.

Su questo fronte è inoltre costante l’attività delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco per monitorare i siti di sversamento e segnalare tempestivamente principi di incendi, garantendo messa in sicurezza delle aree e operazioni veloci per lo spegnimento delle fiamme.