TERRA DEI FUOCHI “A quando la rimozione vera delle ECOBALLE e la ripresa degli screening oncologici?” Alfonso Piscitelli Consigliere Regionale FDI

“E’ di questi giorni la denuncia -ribadisce il consigliere Piscitelli – su svariate testate giornalistiche del perdurare di eventi mortali causati dalla ormai più che probabile relazione causale, o anche concausa, tra l’insorgere di alcune malattie come le leucemie infantili, il tumore al seno ed altri morbi di nuova insorgenza e le discariche di rifiuti.La presenza di discariche abusive di rifiuti è il dato di rilievo che emerge dal rapporto frutto di un accordo stipulato nel giugno 2016 tra la Procura di Napoli Nord, con sede ad Aversa, e l’istituto Superiore della Sanità.

Nessun commento dal Presidente della Giunta Regionale che ha decantato ripetutamente ipotetiche azioni su Terra dei Fuochi,QUALI AZIONI- si chiede Piscitelli– MA SOPRATTUTTO, QUALI BONIFICHE ha prodotto? E dire che i siti inquinati sono ben noti da anni al mondo scientifico come i siti di interesse nazionale che aspettano da anni di essere bonificati e che invece continuano ad infiltrare le nostre terre e le nostre acque, alimentando una tossicità ambientale senza eguali.”

“Il presidente della Giunta regionale della Campania- continua il consigliere di FdI– anzichè ironizzare sulla transizione ecologica come se fosse un problema di un’altra galassia dovrebbe intervenire con strumenti certi e un cronoprogramma attendibile. Non abbiamo sentito dalla Regione alcun commento sui dati ISS, piuttosto De Luca ha come al solito spostato l’attenzione a temi meno scottanti e più ilari per distrarci con il solito show, senza alcun rispetto per chi si ammala e muore di cancro.

Detto ciòe considerato la urgenza che tale situazione impone con interventi chiari e risolutivi per la rimozione di tale scenari ormai insopportabili, il consigliere Alfonso Piscitelli con una interrogazione al presidente della Giunta regionale della Campani a ha chiesto di conoscere il programma certo delle verifiche: A QUANDO LE VERE BONIFICHE? A QUANDO LA VERA RIMOZIONE DELLE ECOBALLE? A QUANDO LA RIPRESA DEGLI SCREENING ONCOLOGICI? A QUANDO I DATI VERI SULLA MORTALITÀ e SULL’INCIDENZA DELLA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI CASI DI NEOPLASIE SPECIE nella MARTORIATA PROVINCIA DI CASERTA?

