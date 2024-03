0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Terna archivia il 2023 con un utile netto di gruppo dell’esercizio pari a 885,4 milioni di euro, in crescita di 28,4 milioni di euro (+3,3%) rispetto agli 857milioni di euro del 2022. Il Consiglio di amministrazione della società proporrà all’assemblea degli azionisti, che si terrà, come comunicato al mercato lo scorso 29 gennaio 2024, il giorno 10 maggio 2024, in unica convocazione, l’approvazione di un dividendo complessivo per l’esercizio 2023 di 682.593.283,20 euro pari a 33,96 centesimi di euro per azione e la distribuzione, al netto dell’acconto sul dividendo ordinario relativo all'esercizio 2023 pari a 11,46 centesimi di euro per azione già posto in pagamento dal 22 novembre 2023, dei rimanenti 22,50 centesimi di euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, da mettere in pagamento dal 26 giugno 2024 con data stacco della cedola al 24 giugno 2024. L’ammontare del saldo del dividendo dell’esercizio 2023 spettante alle azioni proprie detenute dalla società alla record date, avverte Terna, sarà destinato alla riserva denominata ‘utili portati a nuovo’. —[email protected] (Web Info)

