Terna, 40 nuovi arrivi nei lavori sotto tensione: cresce la squadra degli “stuntmen” dell’energia
A sessanta metri da terra, tra linee ad alta tensione che non possono essere spente, operano i tecnici dei Lavori Sotto Tensione di Terna, professionisti altamente specializzati e unici in Italia autorizzati a intervenire sulla rete elettrica mentre è in funzione. Con l’ingresso di quaranta nuovi operatori nel Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, a quarant’anni dal primo intervento nel Paese, la squadra supera per la prima volta le duecento unità. Dalla formazione nel centro d’eccellenza di Viverone alla cerimonia ufficiale del Celebration Day 2026, emerge un’attività poco visibile ma essenziale, fatta di prevenzione, sicurezza e manutenzione continua, che contribuisce a garantire la stabilità del sistema elettrico nazionale.
