Teresa Dandolo rieletta presidente FIAB Napoli Cicloverdi. Rinnovato anche il Consiglio

Teresa Dandolo è stato rieletta Presidente della sezione napoletana della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB). Vicepresidente è Titti Vollero, mentre resta presidente onorario Antonio Daniele, in carica per trent’anni, sin dalla fondazione della associazione.

Rinnovato anche il Consiglio direttivo, con 14 membri in tutto: Ettore Brizzi, Romualdo Bulfoni, Mauro Caccavale, Pasquale Di Costanzo, Domenico Fiorito, Francesco Landolfi, Anna Lanza, Tonia Limatola, Luigi Panzuto, Claudio Topo, Silvio Vacca.

“Questo gruppo di lavoro – dice la presidente Fiab Napoli Cicloverdi Teresa Dandolo- sarà impegnato in un lavoro intenso per sostenere a Napoli la transizione bike friendly dell’Italia, difendere e potenziare gli spazi per la ciclabilità in città”.