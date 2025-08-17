17 Agosto 2025

Teramo, 15enne colpito da fulmine: è grave

(Adnkronos) –
Un ragazzo di quindici anni è stato colpito da un fulmine oggi, domenica 17 agosto, mentre si trovava in compagnia del padre a Crognaleto in località Coppo in provincia di Teramo. Immediatamente soccorso con l'elisoccorso del 118, è stato trasportato all'ospedale dell'Aquila, dove si trova in rianimazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

