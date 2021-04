Tennistavolo: GG Teamwear Sant’Espedito vince a Milano e conquista la salvezza

Condividi

Storico successo del GG Teamwear Sant’Espedito Napoli che conquista la vittoria a Milano e la matematica permanenza in serie A1 per la prossima stagione.

L’incontro serale della nona giornata è stato molto combattuto ed equilibrato ma alla fine la squadra napoletana ha trionfato. Il risultato finale è stato 4-2 sull’Aon Milano Sport, grazie ai due punti straordinari di Marco Cappuccio e a una vittoria a testa di Anastasios Riniotis e Benas Skirmantas. Bravo anche Francesco Palmieri che ha combattuto e giocato all’altezza contro Mutti.

Nel complesso è stata di sicuro la partita più combattuta ed emozionante della stagione, con gli atleti campani che hanno sudato la maglia e lottato su ogni singolo punto. Un gruppo giovanissimo con un innesto esperto che ha dato enorme fiducia ed è riuscito a conquistare un traguardo storico: la matematica salvezza.

La Napoli del tennistavolo può essere orgogliosa dei suoi ragazzi. E ringraziare il coach Davide Guidone che ha guidato la squadra verso questo traguardo, così come è doveroso fare un plauso il coach Lino Pirone che ha guidato i ragazzi nelle prime partite di campionato e per il lavoro continuo sui ragazzi in palestra. Ora tocca rimboccarsi le maniche e pensare all’anno prossimo, con la consapevolezza di poter guardare negli occhi e affrontare qualsiasi avversario.

Il dettaglio dei match

Guo Ze – Anastasios Riniotis 1-3 (12-14, 11-9, 6-11, 4-11)

Matteo Mutti – Francesco Palmieri 3-0 (11-8, 11-9, 11-9)

Luca Manca – Marco Cappuccio 0-3 (10-12, 8-11, 8-11)

Matteo Mutti – Anastasios Riniotis 3-1 (7-11, 18-16, 11-9, 12-10)

Guo Ze – Marco Cappuccio 2-3 (9-11, 5-11, 11-1, 11-4, 8-11)

Luca Manca – Benas Skirmantas 0-3 (7-11, 4-11, 8-11)

