Tennis, azzurri da sogno: Cobolli e Darderi in finale a Bucarest e Marrakech

(Adnkronos) – Sabato da incorniciare per il tennis azzurro. Flavio Cobolli e Luciano Darderi hanno centrato la finale nei tornei di Bucarest e Marrakech. Per entrambi i tennisti, si tratta della seconda finale in carriera a livello Atp.

Flavio Cobolli torna in una finale Atp e lo fa nel torneo 250 di Bucarest. Il tennista romano, numero 3 del seeding in Romania, si è imposto nettamente in semifinale sul bosniaco Damir Dzumhur, numero 65 del ranking, con il punteggio di 6-3, 6-0. Per l'azzurro sarà la seconda volta all'ultimo atto di un torneo Atp, dopo la finale centrata nel Mubadala Citi DC Open di Washington nel 2024. Se la vedrà ora con l'argentino Sebastian Baez, numero uno del seeding, che ha eliminato con un doppio 6-2 l'ungherese Marton Fucsovics. Sogna anche Luciano Darderi, che vola in finale nel torneo Atp 250 di Marrakech. In semifinale, l'azzurro si è imposto sullo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 51 del ranking e finalista lo scorso anno, in due set: 6-3 6-2 il punteggio. Luciano affronterà il vincente dell'altra semifinale tra l'olandese Tallon Griekspoor (37 Atp, che l'ha battuto in entrambi i confronti al Roland Garros e a Parigi-Bercy nel 2024) e il polacco Kamil Majchrzak. —[email protected] (Web Info)

