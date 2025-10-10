Tennessee, esplosione in una fabbrica militare: “Diverse vittime”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste uccise oggi, venerdì 10 ottobre, in una "devastante esplosione" avvenuta in una fabbrica militare di esplosivi in Tennessee. Lo riferiscono le autorità locali, precisando che l'esplosione è avvenuta questa mattina nell'impianto dell'Accurate Energetic Systems a McEwen, a un'ottantina di chilometri da Nashville. Lo sceriffo della contea di Humphreys, Chris Davis, ha parlato di "alcuni" morti e diversi dispersi. Mentre il sindaco della contea di Hickman, Jim Bates, ha detto ad Abcnews che al momento almeno 13 persone non rispondono all'appello.

