Tempo di bilanci per la casertana Sara Palazzo giovanissima operatrice del benessere a Sanremo

L’operatrice olistica Sara Palazzo ha chiuso un febbraio all’insegna del successo sanremese.

Si è infatti distinta nell’area benessere targata Dream Massage presso il Grand hotel Des Anglais di Sanremo durante il festival dei Sogni, per professionalità e competenza.

E’ stata una settimana intensa professionalmente e umanamente, a contatto con i più grandi artisti della musica italiana sotto la sapiente guida del maestro Stefano Serra che l’ha indirizzata e formata al meglio rendendola ad oggi una delle più giovani e preparate operatrice olistiche della Campania. Sara nonostante la sua giovane età è,infatti, un’imprenditrice e una professionista di indubbia competenza. Grazie ai corsi fatti e al lavoro sul campo in eventi di altissimo livello come il festival di Sanremo ha avuto modo di crearsi un percorso ben definito ed oggi è pronta a portare nella sua città a Falciano del Massico a pochi chilometri da Mondragone, un paese con poco più di 3000 residenti, il massaggio più amato dei VIP di Sanremo: il Dream Massage, che Sara ha acquisito completando il master massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi, direttamente con il suo ideatore lo spa manager internazionale Stefano Serra.

Il dream massage® è un trattamento che racchiude in sè 7 tecniche diverse, creando una sinergia capace di ottenere i massimi risultati sia dal punto di vista emozionale che miorilassante. Riesce a far convivere profonde pressioni decontratturanti con un tocco delicato ed amorevole che dona rilassamento ed armonia. Un trattamento ti tipo sensoriale, globale e profondo personalizzato per aiutare l’ospite a lasciarsi andare alla leggerezza al di là dei pensieri e a ritrovare il suo naturale benessere ed equilibrio psico-energetico.

In questo metodo vige il concetto della personalizzazione, non esistono protocolli, perché ogni corpo, ogni anima è diversa dall’altra.

Impossibile non farsi conquistare da questo metodo e dalle sapienti mani della giovane Sara Palazzo.