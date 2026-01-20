20 Gennaio 2026

Attualità

Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo

Una tempesta solare di eccezionale intensità sta colpendo la Terra. Si tratta di un fenomeno più potente persino delle celebri tempeste solari di ‘Halloween’ dell’ottobre 2003.

