Telese Terme ripartirà dai giovani, dalla cultura e dallo sport. Intervista ad Antonio Troiano

Condividi

Antonio Troiano ha 26 anni, eletto con la squadra di Giovanni Caporaso per amministrare la cittadina sannita di Telese Terme, nella tornata elettorale del 21 settembre scorso, ha poi ricevuto dal sindaco le deleghe per la Cultura, gli Spettacoli, gli Eventi e le Politiche giovanili. E’ uno di quei giovani ai quali lasceresti le chiavi di casa, un Millennial andato oltre le gabbie semantiche costruite da William Strauss e Neil Howe: inguaribile ottimista, si è scorciato le maniche e si è dato da fare coinvolgendo non solo i suoi coetanei ma anche amici più attempati. «Telese è come una città descritta da Italo Calvino – afferma -, o forse è l’insieme di tutte, in continua costruzione ed evoluzione e a noi spetta il compito di fornire risposte».

Procediamo con ordine, partiamo dai suoi primi cento giorni da amministratore nel pieno di una pandemia mondiale…

«I primi cento giorni di un’esperienza totalmente nuova in una situazione altrettanto nuova è uno stimolo all’immaginazione, a ripensare le vecchie pratiche, a rimetterle in discussione per aprire strade finora inesplorate».

Leggo alcune delle sue deleghe: Cultura, Spettacoli, Eventi… Tutti settori congelati, cosa ha potuto fare in questi mesi?

«Sono giorni in cui lavoriamo senza sosta sui futuri progetti, con la speranza di realizzarli il prima possibile. Lo stallo ci sta permettendo di riflettere bene sui futuri eventi, sul valore della cultura oggi e sulla necessità della relazione».

Il sindaco Caporaso alla vigilia del voto la definì dinamico, entusiasta, vulcanico. “Le sue idee ci hanno affascinato subito”, disse. Come giudica l’esperienza che sta vivendo con l’intero gruppo di maggioranza?

«Siamo un bel gruppo, composto da idee e tanta voglia di realizzarle. Ognuno con le proprie deleghe sta lavorando duramente, coordinati dai sapienti consigli del sindaco che si rivela sempre sensibile e attento ad ogni nuova iniziativa. Stiamo attraversando un momento storico che è unico e che necessita delle migliori scelte».

Di cosa ha bisogno Telese?

«La mia generazione ha bisogno di ascolto, di essere messa al centro di un progetto che non guardi ai ragazzi solo durante il periodo elettorale. Abbiamo la fortuna di essere un paese molto giovane e che ancora fa molto poco per i propri giovani».

Cosa le chiedono i giovani telesini?

«I giovani telesini hanno bisogno di spazi, di occasioni, di incontri. La pandemia ci ha drasticamente allontanato e ha trasportato la relazione sul piano virtuale. Sentiamo Il bisogno di riprendere le nostre attività, i nostri incontri quotidiano, le nostre abitudini. Il Covid ha rallentato l’apertura della Biblioteca (che funzionerà anche come Aula studio) e che contiamo di aprire al pubblico nei prossimi mesi, grazie anche alle energie di tanti ragazzi che affronteranno il servizio civile. Dobbiamo invogliare i ragazzi, coinvolgerli, renderli protagonisti».

Tre progetti che vorrebbe far partire appena l’emergenza sanitaria lo consentirà

«Attualmente le priorità sono tre, in vista dell’estate e di una, speriamo vicina, ripresa: la costituzione di un Forum dei Giovani che a Telese manca da oltre 10 anni. In settimana approveremo il nuovo regolamento in Commissione ed inizieremo a raccogliere le adesioni per un forum aperto non solo ai ragazzi di Telese ma della Valle Telesina. La seconda priorità è la programmazione di un’estate Telesina che trasformi il nostro paese in una città d’arte. È impensabile che una località come la nostra non ospiti eventi, concerti, festival, mostre con regolarità. L’ultima priorità è la ripresa delle attività sportive, in questo senso i lavori iniziati al Pala Foschino e al campo sportivo di via Lagni vogliono restituire ai ragazzi e alle associazioni spazi che siano utilizzabili da subito. Il Covid ha frenato le attività delle associazioni sportive e lasciato a casa tanti bambini e ragazzi, dobbiamo farci trovare pronti con spazi che accrescano ed incentivino lo sport in tutte le sue forme».

loading...