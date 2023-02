Telese Terme, per San Valentino diventa Città dell’Amore

Condividi

Se Terni, in Umbria, è la città degli innamorati avendo dato i natali a San Valentino, è Telese Terme, in Campania, la Città dell’Amore.

Nella località del Sannio, infatti, torna l’evento tanto atteso organizzato dal comitato Telesia, con una serie di allestimenti lungo le suggestive sponde del Rio Grassano che, per San Valentino, si trasformano nella via dell’amore fino al 28 febbraio.

“Il luogo è magico ed è uno sfondo ideale per le tante coppie desiderose di regalarsi qualche momento romantico in uno scenario unico”, dice il presidente del comitato telesia Renato Tommaselli che si è impegnato per ripetere questa bellissima esperienza ricreando la magica atmosfera dedicata all’amore. “La volta scorsa – racconta Tommaselli – vennero coppie da tutta la regione anche solo per un selfie tra i cuori e per percorrere, m ano nella mano, il sentiero che costeggia il corso d’acqua”. Poi la pandemia ha fatto segnare una pausa e, quest’anno, finalmente, si rinnova l’appuntamento.

Alla prima accensione erano presenti il sindaco Giovanni Caporaso, l’amministrazione comunale, il presidente della pro loco Telesia, Filippo Sardisco e il direttivo della proloco.

La passeggiata romantica lungo le sponde di Rio Grassano è facilmente raggiungibile da Corso Trieste (lato palazzo degli uffici) di Telese Terme.