Telese Terme: Gambiani trovati in possesso di marijuana

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio espletati nel Comune di Telese Terme (BN), personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di quel centro controllava due stranieri originari del Gambia che si aggiravano in modo sospetto. Uno dei due, a seguito di perquisizione, veniva sorpreso in possesso di un quantitativo di circa 13 grammi di marijuana e pertanto deferito alla autorità giudiziaria per detenzione illecita di sostanza stupefacente. L’altra persona, invece, trovata in possesso di una modica quantità della stessa sostanza, veniva segnalata per uso personale di stupefacenti alla competente autorità amministrativa.

Si rappresenta che le persone sottoposte alle indagini preliminari, sono presunte innocenti fino a sentenza definitiva.