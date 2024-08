Telegram, Russia: “Usa dietro arresto Durov”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Dietro l'arresto di Durov c'è Washington". Lo ha dichiarato il presidente della Duma di Stato, Vyacheslav Volodin, commentando l'arresto a Parigi del fondatore e ceo di Telegram, Pavel Durov. "Telegram è una delle poche e allo stesso tempo la più grande piattaforma Internet sulla quale gli Stati Uniti non hanno alcuna influenza. Allo stesso tempo, opera in molti Paesi che sono di loro interesse", ha proseguito Volodin proprio sul suo canale Telegram, aggiungendo che per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è "importante" prendere il controllo dell'app prima delle elezioni presidenziali americane. "Per Washington – ha sottolineato Volodin – la sorveglianza sui social network, la loro totale censura e subordinazione, anche attraverso il ricatto con il pretesto di combattere vari tipi di minacce, è un metodo tradizionale di controllo politico e influenza esterna". —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.