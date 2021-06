Tecnologie digitali per una nuova sanità, approfondimento a Digitale Italia

Condividi

Regimenti: L’Europa punta sulla digitalizzazione per superare il gap in ambito sanitario

Intelligenza artificiale, sistemi di monitoraggio a distanza e telemedicina. Il comparto salute sta vivendo una profonda rivoluzione grazie all’impiego sempre più diffuso delle nuove tecnologie. In che modo l’utilizzo di strumenti digitali può supportare il lavoro dei sanitari, come cambia il rapporto medico, paziente? A Digitale Italia, il format web di Aidr, un nuovo approfondimento. Ospiti della puntata dedicata alla sanità digitale: Luisa Regimenti: Deputato Parlamento Europeo e Gianluigi Perri, Cardiochirurgo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “L’Europa spinge sull’acceleratore della digitalizzazione per ripartire dopo l’emergenza Covid-19 anche in ambito sanitario. Va in questa direzione – ha sottolineato nel corso del suo intervento l’onorevole Regimenti – il Programma Eu4Health 2021-2027, che mira a superare il divario attuale tra gli Stati membri. “La digitalizzazione – ha proseguito nel suo intervento – il dottor Gianluigi Perri ha consentito di accorciare le distanze tra medico e paziente e ha garantito un sistema di monitoraggio anche nei mesi più bui della pandemia, quando non era possibile per i pazienti recarsi negli ambulatori. Oggi, la tecnologia rende non solo migliori le cure e l’assistenza ma garantisce una migliore qualità della vita ai pazienti”.

Vedi puntata qui https://www.aidr.it/sanita-digitale-la-tecnologia-al-servizio-di-sanitari-e-pazienti/

Ascolta la puntata qui https://www.aidr.it/sanita-digitale-la-tecnologia-al-servizio-di-sanitari-e-pazienti-podcast/

loading...