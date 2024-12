Tecnologia e Ambiente: EPM installa presso la Clinica Montevergine di Avellino il modernissimo impianto HydroCare per la depurazione dell’acqua

2 minuto di lettura

EPM (https://www.epmservizi.com/) installa il nuovo sistema di depurazione dell’acqua presso la Clinica Montevergine di Avellino. Il progetto “HydroCare” rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale e il benessere delle comunità servite.

HydroCare non è solo un sistema tecnologico avanzato, ma un vero e proprio simbolo dell’eccellenza nella gestione delle risorse idriche. Questo impianto garantirà alla Clinica Montevergine acqua purificata di altissima qualità, migliorando la sicurezza e l’efficienza nei processi sanitari e contribuendo a un impatto ambientale ridotto.

“L’acqua è una risorsa preziosa, e con HydroCare vogliamo non solo migliorare il servizio alla clinica, ma anche promuovere un approccio innovativo e sostenibile per il futuro,” ha dichiarato Carmine Esposito, consigliere delegato di EPM.

La Clinica Montevergine, punto di riferimento per la salute e il benessere, si conferma all’avanguardia anche nella gestione ecologica delle risorse, unendo tecnologia e attenzione all’ambiente per offrire il massimo ai propri pazienti. L’installazione di HydroCare è solo l’inizio di un percorso più ampio verso la sostenibilità. L’acqua ozonizzata infatti rappresenta una rivoluzione nel campo della pulizia e della disinfezione, offrendo una soluzione ecologica ed efficace.

Questa tecnologia sfrutta il potere ossidante dell’ozono disciolto in acqua per eliminare batteri, virus e altri agenti patogeni in modo naturale e sicuro. L’utilizzo di acqua ozonizzata consente di ridurre drasticamente l’impiego di prodotti chimici tradizionali, risparmiando sui costi di detersivi e disinfettanti e contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente. Grazie alla sua versatilità, l’acqua ozonizzata può essere utilizzata in molteplici contesti, dalle pulizie domestiche a quelle industriali, offrendo una soluzione innovativa e sostenibile per il futuro della pulizia.

EPM è un’azienda familiare, fondata nel 1986 e attiva da 40 anni nel settore della gestione e valorizzazione dei patrimoni immobiliari e urbani, più precisamente nelle filiere del facility e dell’energy management. Si occupa altresì di progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di cogenerazione e trigenerazione garantendo ai clienti vantaggi economici e ambientali. Per quanto concerne il settore energetico, EPM opera sia nella filiera “produttiva” (mini-hydro) che del “risparmio” (Energy Saving Company, ESCo) ed ha intrapreso nuove ed avvincenti sfide entrando nel settore delle energie rinnovabili.

Eroga i suoi servizi avvalendosi di oltre 2.000 collaboratori, adeguatamente formati per svolgere in modo efficace il proprio lavoro e dotati di strumentazioni, attrezzature e macchinari all’avanguardia che garantiscono un’elevata qualità delle prestazioni. Inoltre, la presenza capillare sul territorio e l’elevata specializzazione consente all’azienda di sviluppare soluzioni innovative e personalizzate per qualsiasi esigenza.

Epm da 3 anni redige il bilancio di sostenibilità, è dotata di un codice etico, garantisce la parità di genere nei luoghi di lavoro, ha implementato il Sistema di Gestione per la Parità di Genere, conforme alla norme UNI/PDR 125:2022 e ISO 30415:2021) ed è attivamente impegnata nel sociale con progetti per la salvaguardia del mare (in collaborazione con Marevivo), dell’istruzione (Scuole Pie, Istituto il Nuovo Bianchi, Stem4Sud), nonché progetti culturali con il Real Bosco e Museo di Capodimonte.

