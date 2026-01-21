Tech: esperto Temporelli, ‘sistemi di trattamento in grado di eliminare tutti gli inquinanti’

0 minuto di lettura

Condividi

“I sistemi di trattamento dell’acqua possono risolvere tutti i problemi legati all’eventuale inquinamento. Quelli installati al punto d’uso, ossia al rubinetto, vengono utilizzati principalmente per migliorare le caratteristiche organolettiche dell’acqua tuttavia, grazie all’adozione di particolari elementi filtranti, come i carboni attivi o membrane e microfilarie, possono anche rimuovere eventuali sostanze indesiderabili. L’importante, in questi casi, è la manutenzione periodica, che deve essere effettuata da aziende qualificate e affidata a personale adeguatamente formato”. Sono le parole di Giorgio Temporelli, esperto in normativa e tecnologie per il trattamento delle acque, al talk organizzato a Milano da Culligan, ‘L’acqua del futuro è smart’.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.