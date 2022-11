Teatro. Venerdì al NEST “Perché non io?/Why not me?” inaugura, dopo il debutto di Praga, la settima edizione di Quartieri di Vita

Condividi

Dopo il debutto di pochi giorni fa a Praga, va in scena in prima nazionale venerdì prossimo 25 novembre alle 21.00 al NEST-Napoli Est Teatro, nell’ambito della settima edizione di “Quartieri di Vita. Life Infected With Social Theatre!”, “Perché non io?/Why not me?”, il lavoro di Jana Svobodovà, frutto di una residenza condotta dalla regista nel dicembre dello scorso anno e nel giugno 2022 a Napoli con i giovani artisti di San Giovanni a Teduccio guidati da Andrea Vellotti.