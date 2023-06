Teatro Trianon, presentato il cartellone 2023-2024. Colella: “È proprio ‘Na bella staggione'”

Condividi

“È proprio ‘Na bella staggione'”. Esprime profonda soddisfazione Sergio Colella, Consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli, intervenuto – in rappresentanza del Sindaco Metropolitano, Gaetano Manfredi – alla conferenza stampa di presentazione del cartellone della nuova stagione 2023-2024 del Trianon, teatro della canzone napoletana.

“Siamo ben felici di poter sostenere l’offerta culturale messa in campo dalla direzione artistica di Marisa Laurito e dal presidente Giovanni Pinto. Il Trianon si conferma un presidio di cultura e legalità per la città e un simbolo dell’identità napoletana, che si apre al mondo con il suo linguaggio universale”, ha continuato Colella.

Per il Consigliere delegato agli Eventi “il Trianon continua a diffondere la bellezza della canzone napoletana in Italia e all’estero, proseguendo l’opera di promozione turistica e contribuendo a diffondere ovunque il fascino della tradizione partenopea nel mondo. Soprattutto in questo momento, che vede Napoli al centro dei flussi turistici internazionali – per far diventare strutturale il quale stiamo lavorando alacremente in sinergia con tutte le Istituzioni – è fondamentale avere un presidio di quella che è considerata una delle eccellenze del nostro territorio, di cui tutti i turisti, oltre che i cittadini metropolitani, vogliono godere: la tradizione teatrale e musicale napoletana. È proprio per garantire questa offerta culturale che, come Città Metropolitana, sosteniamo e continueremo a sostenere il Teatro Trianon, il teatro della canzone napoletana”.