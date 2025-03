Teatro Sannazaro, ultime repliche tutte sold out per “La festa di Montevergine”

2 minuto di lettura

Condividi

‘Ultima settimana di repliche (fino a domenica 16 marzo), dopo i sold out delle prime due settimane, per “Festa di Montevergine” di Raffaele Viviani.

Come da ‘tradizione’ rinnoviamo il nostro appuntamento con Viviani, uno degli autori che ha saputo raccontare Napoli e le sue tradizioni come nessun altro. Attraverso la magia dei suoi testi ritroviamo la nostra memoria, patrimonio prezioso da non perdere, da custodire e da condividere.

La Festa è uno spettacolo di ‘repertorio’ che ci permette di viaggiare nella nostra tradizione. E’ importante, infatti, riproporre uno spettacolo di repertorio, che come accade nel Regno Unito, in Francia, in America, in Cina, in Giappone, va oltre la semplice ‘ripetizione’ ed ha alla base un processo di revisione, adattamento ed innovazione, con cui si mantengono vive tradizioni artistiche, e si rivitalizzano i contenuti in modo moderno.

Riproporre un’opera come “Festa di Montevergine” oggi significa, inevitabilmente, farlo con una visione che si collega al presente.

Nella trasformazione della sala, che perde le sue poltroncine ed accoglie tavoli e sedie, tipiche delle cantine napoletane, risiede una delle idee che maggiormente sottolinea l’attualità di questa messinscena. Tale allestimento, infatti, permette l’immersione totale nella storia appagando il senso di partecipazione ai fatti che oggi, anche e soprattutto grazie ai social, è diventato il carattere prevalente della nostra società. In tale ottica è concepito il nostro allestimento.

Siamo convinti, inoltre, che la riproposizione puntuale di anno in anno di opere come quella vivianea consente il coinvolgimento di un pubblico più vasto formato, nel nostro caso, anche da turisti.

Sempre più turisti, infatti, cercano sensazioni autentiche, grazie alle quali sentirsi parte di una realtà locale, piuttosto che semplici spettatori passivi di attrazioni turistiche.

E qui entra in gioco la ‘dimensione umana’ del turismo teso alla valorizzazione delle tradizioni, il che è appunto quanto realizza il teatro di Viviani con la sua Festa di Montevergine.

Del resto è già apparsa in tutta evidenza, da qualche tempo, la presenza di turisti in sala ben felici di cogliere il più autentico codice identitario di Napoli attraverso la rappresentazione teatrale.

Il che risulta in linea con la mission autentica e di fondo dell’intera proposta del nostro Teatro che fa convivere in perfetto equilibrio tradizione ed innovazione al fine di una conoscenza sempre più approfondita del presente.

Che Mamma Schiavona ci accompagni, dunque, nel nostro viaggio…mentre brindiamo alla salute di tutti….

Calendario repliche:

venerdì 14 marzo ore 21.00

sabato 15 marzo ore 21.00

domenica 16 ore 18.00

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.