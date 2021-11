Teatro Ridotto: il tempio della comicità riparte da Peppe Iodice

Condividi

Sabato 27 Che Comico recupera la prima delle due date 2020 stoppate dal Covid-19.

SI RICOMINCIA CON PEPPE IODICE CON TUTT SCEMITÀ

Il 4 dicembre sarà la volta di Simone Schettino

Da gennaio 2022 il nuovo cartellone nel tempio della comicità

Salerno, 25 novembre 2021 Ogni promessa è debito. Come annunciato ad aprile dello scorso anno, il Teatro Ridotto riparte dagli spettacoli della stagione di Che Comico 2020 stoppati per via del Covid-19. Il cartellone si interruppe a due date dalla fine: le stesse saranno riproposte entro la fine del 2021. Da gennaio 2022 il nuovo cartellone nel tempio della comicità.

A premere il tasto re-start è Peppe Iodice, protagonista, sabato 27 novembre alle 21.15 di “Tutt scemità”, lo show che, prendendo spunto dal suo tormentone, affronterà tutti i temi più attuali per ridicolizzarli. Dal trionfo al Premio Charlot nel 1997 ne sono passati di anni e successi per il comico napoletano: dopo Made in Sud, Stasera tutto è possibile e Colorado, oggi Iodice è di nuovo sul palco di Zelig, dall’alto del quale rispolvera le sue gag più celebri mescolandole alle paure legate alla pandemia. Artista dalla comicità strepitosa e immediata, con il suo cabaret dalla battuta fulminea, Iodice è pronto per tornare a Salerno, per omaggiare il pubblico, che lo ha premiato per primo, dei suoi esilaranti monologhi e del suo innato talento nell’improvvisazione.

SCHETTINO A DICEMBRE Secondo ospite in scaletta (da recuperare) sarà Simone Schettino, protagonista il 4 dicembre. Il fondamentalista napoletano conosciuto e amato in tutta Italia, straordinario fuoriclasse della comicità, con il suo stile diretto e serrato, con la sua satira pungente e sempre bene informata, notissimo al grosso pubblico grazie alle sue numerose performance televisive a partire da “Convension” su Rai 2, salirà sul palco del Ridotto con una carrellata delle sue migliori performance raccolte nello spettacolo “Il meglio di…”.

Da gennaio 2022 invece Che Comico, ideata dalla Gv Eventi con la direzione artistica di Gianluca Tortora, tornerà a regime con una nuova stagione, scandita da ospiti e grandi protagonisti della risata.

INFO UTILI Il costo del biglietto per Iodice è di 25 euro. Lo spettacolo andrà in scena alle 21.15. Per informazioni e prenotazioni: 089 233998 oppure 3274934684 – www.teatroridotto.com. Biglietti acquistabili anche sul circuito Go2.