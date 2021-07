Teatro Popolare 17/18 luglio ( ex Opg) : “Mysteria, il segreto dell’ immortalita'”.

Condividi



Sabato 17 e domenica 18 luglio, le ore d’aria dell’Ex OPG si faranno palco per ospitare “Mysteria, il segreto dell’immortalità”: uno spettacolo interamente scritto e prodotto dal laboratorio del Teatro Popolare

Durante la pandemia possono accadere vari miracoli tra cui quello di mettere in piedi uno spettacolo che andra’ in scena nel weekend centrale di luglio. I protagonisti non sono attori professionisti ma uomini e donne di ogni estrazione ed eta’ che attraverso una webcam hanno condiviso pensieri e improvvisato il teatro.

Il Tempo e’ stato l’ oggetto intorno al quale si sono sviluppate le riflessioni .

Tempo che non basta mai, in una società che chiede efficienza e produttività.

Tempo che ci cambia incessantemente, nel corpo e nella mente, nelle aspettative che nutriamo verso l’esterno e verso noi stessi.

Tempo che scorre, anche quando non vorremmo.

L’ incontro in rete e’ diventato teatro, un vero e proprio esperimento del laboratorio del Teatro Popolare che nasce nel maggio 2015, dall’incontro di giovani attori, danzatori, videomappers e musicisti che insieme lavorano alla messa in scena di un reading: “L’ABC della guerra” di B. Brecht. Da allora, giovani e meno giovani si incontrano negli spazi dell’Ex Opg – “Je só pazzo” con la volontà proporre un modo diverso di fare Teatro : indipendente, inclusivo, sperimentale.

