Teatro Karol di Castellamare di Stabia, libro in scena con “Ti racconto i campioni del Napoli”

“Nella vita ho sempre giocato a pallone. Il destino e l’impegno mi hanno permesso di trasformare quella che è stata una passione irrefrenabile in un lavoro. E di diventare un calciatore della mia squadra del cuore” così Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli e poi dirigente sportivo, introduce il suo libro “TI RACCONTO I CAMPIONI DEL NAPOLI” edito da Gribaudo. Sarà lui stesso a presentarlo nella sala del TK a Castellammare di Stabia il prossimo martedì 21 gennaio nell’appuntamento, ormai consueto delle ore 18.30, con la rassegna PLATEALMENTE dal libro alla scena, inserita nella proposta artistica di Casa del Contemporaneo.

A condurre l’incontro Pierluigi Fiorenza, curatore dell’iniziativa, insieme al giornalista della Gazzetta dello Sport Gaetano Imparato. Ospiti sul palco gli ex-calciatori Salvatore Di Somma e Roberto Amodio che con l’autore hanno condiviso la storia del calcio italiano.

Un volume autobiografico in cui Bruscolotti ha scelto di condividere con i lettori il suo personale significato dell’essere un giocatore del Napoli, la responsabilità che comporta questo ruolo e che aumenta a dismisura quando si è nati e cresciuti nella città partenopea, o in Campania. “Il popolo di Napoli ti ripaga di tutto il lavoro, te lo riconosce non solo quando sei in campo, ma anche fuori. E pure a distanza di anni. Ancora oggi avverto l’amore e il rispetto dei tifosi” continua l’autore che alla causa azzurra ha dedicato tutta la sua vita. E il testo prosegue con il racconto dell’incontro con i grandi allenatori, e dei loro insegnamenti di vita, e con compagni unici e indimenticabili, fratelli come Diego Armando Maradona, che aveva in testa di fare la storia del calcio italiano. E l’ha fatta.

Il calendario degli incontri della rassegna, che vede il sostegno di Taverna Mafalda e Hotel Stabia, prosegue martedì 28 gennaio ore 18.30 con il cantante Andrea Sannino che si racconterà al pubblico col suo “Prima di Abbracciame”, edizioni Mea, e la prefazione di Maurizio de Giovanni.

Per il pubblico l’ingresso è libero fino a esaurimento posti. La Mondadori Bookstore sarà disponibile in sede con un punto vendita del libro.

Nello Spazio arte nel foyer del TK, resta visitabile – gratuitamente, in orari di apertura botteghino – lo speciale allestimento, a cura dell’Associazione Stabiese dell’Arte e del Presepe, “O vico d’’e guagliune”.



INFO allo 081 1824 7921 e [email protected] e on line www.teatrokarol.it e pagine social.

Teatro Karol Via Salvador Allende 4, adiacente Parrocchia Sant’Antonio da Padova, Castellammare di Stabia>>>parcheggio in convenzione Garage Italia.