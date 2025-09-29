Teatro Italia di Acerra, una nuova avventura sul palco per la stagione teatrale 2025/26

1 minuto di lettura

Su il sipario per il Teatro Italia di Acerra (Na). Dall’11 Novembre 2025 al 22 Aprile 2026 si accendono le luci del palcoscenico con il nuovo cartellone della stagione teatrale 2025/26, dedicato a musica, commedia e cabaret. “Torniamo a emozionarci insieme”, è il messaggio benaugurale della direttrice Elena Fergola, al lavoro per una proposta culturale sempre più ricca e diversificata, nel Teatro di Pulcinella.

La molteplice offerta di spettacoli punta sulla riconoscibilità dell’arte partenopea, affidata a volti noti del palcoscenico campano, amati in tutta Italia. Carlo Buccirosso con “Qualcosa è andato storto”; Gianfranco Gallo in “Ti ho sposato per ignoranza”; Geppy Gleijeses con “Napoli nobilissima”; Peppe Iodice in “Ho visto Maradona”; Nunzia Schiano e Maria Bolignano in “Le pornoprecarie – Quelle di Onlyfans”; Paolo Caiazzo con “I promessi suoceri”; Enzo Avitabile in “Tammurriata Nova”; Francesco Procopio con “Nemici come prima” e Monica Sarnelli in “Sirene, Sciantose, Malafemmene ed altre storie di donne veraci”, sono i protagonisti di una entusiasmante stagione dedicata all’Arte in tutte le sue forme, celebrativa dei dieci anni della gestione del Teatro Italia, affidata alla famiglia Puzone-Fergola.

Si punterà a far ridere ed emozionare, solleticando la riflessione dello spettatore affezionato al Teatro Pulcinella di Acerra. La proposta teatrale risponde ancora una volta al desiderio della Direttrice Elena Fergola, di rendere la sua casa teatrale, sede di incontri, approfondimenti, cultura e laboratori. Oltre agli spettacoli in scena, realizzati in collaborazione con Il Teatro Pubblico Campano ed il Comune di Acerra, il Teatro Italia di Acerra ospita numerosissime compagnie amatoriali del territorio acerrano, spettacoli, proiezioni cinematografiche e concerti – evento, che arricchiranno la proposta in cartellone durante l’anno. Immancabile il laboratorio teatrale realizzato in sede, dedicato ai bambini dai 5 ai 14 anni, che sarà presentato con l’Open Day a Teatro, nella giornata dell’1 Ottobre 2025, ore 17.30. L’inizio corsi partirà invece, dal 6 ottobre 2025.

Prenota il tuo posto in platea per l’intera stagione! Il Teatro Italia di Acerra torna a brulicare di storie da vivere, personaggi da incontrare, serate da ricordare.

Info e prenotazioni: 081 18280134 – www.teatropulcinella.it

