Teatro in Famiglia, ultimo appuntamento al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano con Baracca dei Buffoni e Morks nello spettacolo laboratorio “Circoletto”

Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano ultimo appuntamento con la rassegna Teatro In Famiglia, domenica 13 aprile, alle ore 18. La Baracca dei Buffoni e Morks divertirà il pubblico con “Il Circoletto”, uno spettacolo laboratorio di circo teatro, scritto e diretto da Orazio De Rosa. I giovani spettatori, oltre ad assistere alla performance, useranno attrezzi tipici dello spettacolo di circo, come palline, clave, trampoli. Verranno presentate le diverse discipline del circo e i rispettivi oggetti per far conoscere, scoprire e sperimentare e sviluppare le abilità e la coordinazione.

Lo spettacolo è adattato a qualsiasi fascia d’età. Il Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, chiude in bellezza e con tanto divertimento Teatro In Famiglia, la rassegna per grande e piccini riconosciuta dal Ministero della Cultura che coinvolge compagnie provenienti da tutta Italia. La direzione artistica dell’iniziativa è a cura di Orazio De Rosa de La Baracca dei Buffoni e Eugenio Ottieri di Progetto Sonora.

Gli spettacoli prevedono un biglietto a 5 euro per gli adulti e a 8 euro per i più piccoli. È possibile effettuare l’acquisto sia online che presso il botteghino del teatro.

Teatro Eduardo De Filippo – Via G. Verdi 25-37 Arzano, Napoli

Info e prenotazioni 331 3398551 – [email protected]

https://www.teatroeduardo.it/teatro-in-famiglia/

Per l’acquisto online https://www.etes.it/sale/list/events/10251/Teatro-Eduardo-De-Filippo

