Teatro dei Piccoli: Un principe piccolo piccolo nella Mostra d’Oltremare

Condividi

“OPEN AIR” I L 23 e 24 LUGLIO AL TEATRO DEI PICCOLI DI NAPOLI

In scena una divertente e coinvolgente versione “per origami” del capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry

Due “cartastorie”, tra decine di coloratissimi origami, sono i protagonisti del nuovo appuntamento in programma, sabato 23 luglio (ore 19, replica anche domenica 24) alla rassegna “Open Air” del Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli.

Tante figurine di carta, tutte realizzate sul momento con le diverse tecniche degli origami e dei kirigami e con la collaborazione dei piccoli spettatori, danno vita allo spettacolo/laboratorio presentato dalla Compagnia Teatrop di Lamezia Terme (CZ) e intitolato “Un principe piccolo” nella messa in scena del regista Piero Bonaccurso, qui anche interprete insieme all’attrice Greta Belometti.

Fonte di ispirazione dello spettacolo è il “Piccolo Principe”, racconto capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, che i due attori / animatori (si chiamano Cartina e Maestro Carta) tagliuzzando e re-incollando i loro fogli colorati, arricchiscono di nuovi elementi, creando inedite occasioni d’incontro per il protagonista della storia.

“Il nostro Principe piccolo piccolo – sottolinea Piero Bonaccurso – ci racconterà del suo viaggio nell’universo, di tutte le cose belle che ha visto e di chi ha conosciuto descrivendoci tanti mondi sconosciuti come, ad esempio, il pianeta di neve, quello abitato solo da pesci, quello che si regge nel firmamento solo grazie alle farfalle che lo sostengono”.

Lo spettacolo si realizza nell’ambito di “Open Air”, rassegna interamente dedicata ai bambini e alle famiglie, organizzata da I Teatrini, Progetto Sonora e Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, compagnie residenti del Teatro dei Piccoli, d’intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare, nell’ambito del progetto “Campania è”, promosso da AGIS e Regione Campania. Inizio laboratorio per i bambini ore 18. Doppio ingresso per il pubblico, pedonale da Viale Kennedy o con auto da via Terracina n.197 (Quick Parking), il biglietto costa 8 euro e la prenotazione è obbligatoria a [email protected] oppure con un messaggio (anche whatsapp) ai numeri telefonici 327 0795871 oppure 333 3542754. Posti limitati. Info: tel. 081 18903126 www.teatrodeipiccoli.it e alla pagina FB teatrodeipiccolinapoli.