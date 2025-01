Teatro dei Piccoli, alla Mostra d’Oltremare di Napoli due mattinate dedicate alla grande impresa dell’aviatore Lindbergh

1 minuto di lettura

Teatro e musica per le famiglie al Teatro dei Piccoli nelle mattine di sabato 25 e domenica 26 gennaio per la proposta artistica ideata e organizzata da Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora, realizzata d’intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.





Sabato 25 gennaio (ore 11) La Luna nel letto (Ruvo di Puglia) mette in scena JACK, IL RAGAZZINO CHE SORVOLÒ L’OCEANO (dai 5 anni). Ispirato al primo pilota ad attraversare l’oceano Atlantico, Jack è un ragazzino ingegnoso e infaticabile: ha il desiderio di riunirsi ai suoi amici che sono scappati dalla guerra a bordo di una nave diretta in America. La macchina scenica che Michelangelo Campanale (autore, regista e interprete) con Michelangelo Volpe (anche lui in scena con Maria Pascale) porta sul palco è un’unione perfetta di artigianalità e nuove tecnologie. E restituisce al pubblico il realismo della suggestione di sfogliare un enorme albo illustrato. “Gli spettatori potranno così entrare in piccoli mondi fantastici per fantastici piccoli eroi. Quegli eroi che non si fanno scoraggiare dalla paura di fallire”. Replica per le scuole venerdì 24 gennaio ore 9.30.

Spazio all’Ensemble di Progetto Sonora nella mattina di domenica 26 gennaio – sempre ore 11 – per MUSICA IN GIOCO (dai 3 anni). “A partire dalla dimensione di ascolto con momenti di interazione, i bambini (ma anche gli adulti) sono invitati a partecipare con la voce, attraverso le body percussion, fino al finale, dove distribuiremo al pubblico piccole percussioni, così da diventare una grande orchestra”, riferisce Francesco Ruoppolo dell’Ensemble. Le proposte musicali sono basate su vari linguaggi, dalla classica al jazz, passando per la forma canzone e le musiche del mondo.

Biglietti €9 (per tutti dai 3 anni), disponibili anche CARD FAMIGLIE a 5 o a 10 ingressi (solo con preacquisto). Ingresso al Teatro da Viale Usodimare (pedonale) o da Via Terracina (consigliato con parcheggio in convenzione Quick Parking). Prenotazioni allo 08118903126 e 3270795871 (entrambi anche whatsapp) o [email protected] . Dettagli sugli spettacoli su www.teatrodeipiccoli.it e alla relativa pagina social @teatrodeipiccoli.

