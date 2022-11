Teatro Charlot: venerdì 11 Rosalia Porcaro inaugura la seconda stagione invernale

Condividi

Primo ospite Rosalia Porcaro venerdì 11 novembre in “Semp’essa”.

Storie di donne che combattono e che cambiano il loro destino con coraggio.

Ancora attiva la campagna abbonamenti per gli otto spettacoli in cartellone.

Pellezzano (Salerno), 9 novembre 2022 Donne che combattono e che cambiano il loro destino con un comune denominatore: il coraggio. Questo il fulcro dello spettacolo che vede protagonista Rosalia Porcaro, primo ospite, venerdì 11 novembre alle 21 con “Semp’essa”, della seconda stagione invernale del Cinema Teatro Charlot, luogo dell’intrattenimento della Valle dell’Irno inaugurato a luglio dello scorso anno e messo in piedi durante la pandemia.

Il napoletano trionfa in tutta la sua capacità dinamica di dialetto. L’ironia e la comicità mai sconfessate. L’attrice una, sempre lei. Nel corso dello spettacolo, l’attrice si trasforma in vari personaggi femminili di tante età diverse: una nessuna e centomila donne nel carosello della grande attrice napoletana, rivelazione di trasmissioni tv leggendarie come “Convenscion”, “L’ottavo nano”, “Markette” e “Zelig” e oggi reduce dal successo della serie “Mina Settembre” dove interpreta il ruolo di Rosaria, ostetrica e collega di Mina.

Dopo la Porcaro, il prossimo appuntamento a teatro è fissato per il 25 novembre con I Ditelo Voi ne “Il meglio di”: il trio comico satirico napoletano, composto da Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante, che si è conosciuto e unito a metà degli anni ’90 frequentando i laboratori teatrali, ci regala un viaggio nelle più belle gag che li hanno portati al successo.

INFO UTILI Ancora attiva la campagna abbonamenti: 160 euro il costo per assistere agli 8 spettacoli in cartellone. Telefono: 089 2593359; 350 9109146.