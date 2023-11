TEATRO AUGUSTEO | LINA SASTRI in “Eduardo mio”, omaggio al Maestro di vita e di palcoscenico

Condividi

Lina Sastri torna al teatro Augusteo di Napoli (Piazzetta duca D’Aosta 263) per omaggiare Eduardo De Filippo.

Sarà in scena sabato 9 dicembre alle ore 21.00 e domenica 10 alle ore 18:00 con lo spettacolo “Eduardo mio. Maestro di vita e di palcoscenico”, una drammaturgia sincera in parole, musica e poesia, che racconta Eduardo attraverso i ricordi personali di Lina Sastri, della sua conoscenza in teatro e nella vita. L’uomo Eduardo attraverso lettere, poesie e qualche citazione delle sue opere, il tutto accompagnato dalla musica che amava.

Ideazione, drammaturgia e regia di Lina Sastri.

Ensemble composta da Filippo D’Allio (chitarra), Luigi Sigillo (contrabbasso), Giacomo Mirra (violino), Ciro Cascino (pianoforte), Domenico Monda (percussioni).



Settori e prezzi: Poltronissima (da fila 1 a 18) € 46,00 / Poltrona (da fila 19 a 25) € 40,00 / Galleria € 32,00

Biglietti al botteghino Augusteo e online su Ticketone o registrandosi al link: https://www.bigliettoveloce.it/spettacolo?id=5936