2 minuto di lettura

Condividi

Gli allievi del primo anno dell’Accademia Augusteo, giovani talenti perfezionati attraverso corsi e workshop di recitazione, danza e canto, svolti presso il teatro Augusteo e il Politeama di Napoli, il cinema teatro Pierrot di Ponticelli, saranno in scena con tre saggi spettacolo:

“Sognando il musical” – Lunedì 20 maggio ore 20.30 al teatro Augusteo (Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263).

Dai più importanti e famosi musical di tutti i tempi, quelli che nell’immaginario dei ragazzi hanno segnato un’epoca, uno stile, una moda, da “Evita” a “Cats”, da “Romeo & Giulietta – Ama e cambia il mondo” a “Notre-Dame de Paris”, e ancora “Chicago”, “Footloose”, “La La Land” sono state estrapolate le canzoni più belle, le coreografie più coinvolgenti e le pagine di drammaturgia più intense per una messa in scena spettacolare che racconta esigenze, speranze e paure dei ragazzi di oggi.

Regia di Serena Stella; vocal coach Manù Squillante; coreografie di Annarita Villacaro.

“Serata d’autore” – Sabato 25 maggio ore 20.30 al cinema teatro Pierrot di Ponticelli (Napoli, Via A. C. De Meis 58).

Un viaggio con i più grandi autori della drammaturgia teatrale: nella prima parte della messa in scena gli allievi si cimenteranno in monologhi tratti da celebri autori teatrali come Shakespeare, Ibsen, Pirandello e altri, necessari per iniziare a familiarizzare con voce e corpo. Nella seconda parte si caleranno nei personaggi di due scene, tratte dalle opere di Eduardo e di Roberto De Simone, per affrontare un linguaggio vernacolare elegante e complesso, il tutto accompagnato sempre da movimenti coreografici e canzoni coinvolgenti.

Direzione artistica di Serena Stella; docente di recitazione Manuel Stabile; vocal coach Alessio Mancuso; coreografie di Annarita Villacaro.

“Amen” – Domenica 26 maggio ore 20.30 al teatro Augusteo (Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263).

Un gruppo di ladri maldestri tenta il furto di un tesoro custodito in una chiesa, dove è anche ospitata una casa famiglia sotto sfratto imminente. In questa divertente e riflessiva commedia musicale il destino invertirà i ruoli dei buoni e dei cattivi, e i protagonisti condurranno gli spettatori, attraverso il ballo, il canto e il ritmo serratissimo della prosa, verso un finale inaspettato.

Docenti di recitazione Ciro Villano, suo anche il testo e la regia, e Carlo Caracciolo; docenti di canto Carlo Morelli e Luigi Nappi; coreografie di Fortuna Capasso.

Biglietti euro 10, disponibili al botteghino del teatro Augusteo.

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.